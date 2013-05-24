Багатодітна матір змушувала дітей жебракувати

Прокуратурою м.Рівне судом винесено вирок у кримінальній справі щодо жінки, яку звинувачено у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.150-1 КК України (використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури м.Рівне, 28-річну матір трьох дітей (віком від 1 до 7 років), уродженку одного з сіл Ковельського району Волинської області, правоохоронці затримали у Рівному поблизу одного з ринків під час зайняття жебрацтвом.

У 2010 році вказану особу працівники міліції вже притягали до кримінальної відповідальності за використання малолітньої дитини за заняття жебрацтвом. Відповідно до ст.150-1 КК України (використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом) її зобов’язали сплатити штраф у розмірі 850 грн. Крім того, вона неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.187 КУпАП (порушення правил адміністративного нагляду).

Вироком Рівненського міського суду жінку визнано винною у вказаному злочині та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки. Однак, врахувавши щире каяття та обіцянку підсудної більше не займатися жебрацтвом, а належним чином виховувати дітей, суд звільнив жінку від відбування основного покарання, встановивши їй іспитовий строк на рік, та зобов’язав не виїжджати за межі України без дозволу органу кримінально-виконавчої системи.