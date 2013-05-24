З'ясували причини отруєння працівників заводу “Леоні”

Причинами спалаху інфекції серед працівників заводу “Леоні”, розташованого у с. Нежухів Стрийського району Львівської області, стали порушення технології приготування їжі і санітарних правил в їдальні заводу, вживання неякісної води, а також порушення постачальником продуктів умов транспортування продуктів – перевезення не охолоджувальним транспортом.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

“Станом на 24 травня на лікуванні перебуває 25 осіб, у 12 з яких встановлено діагноз – сальмонельоз. Стан всіх потерпілих задовільний. Пацієнтам надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Протиепідемічні заходи тривають. Ситуація контрольована”, - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за фактом масового отруєння людей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення правил боротьби з епідеміями).