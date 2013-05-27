У Криму загинув парапланерист
08:46, 27 травня 2013Новини регіонів
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Вдарився о схил гори
У районі селища Коктебель на південному сході Криму загинув 63-річний парапланерист.
Як повідомила прес-служба кримського управління Держуправління з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався 25 травня.
«Чоловік, 1950 року народження, під час польоту на параплані не справився з управлінням і вдарився о схил гори Волошина, внаслідок чого загинув», - йдеться в повідомленні відомства.
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