У Криму загинув парапланерист

У районі селища Коктебель на південному сході Криму загинув 63-річний парапланерист.

Як повідомила прес-служба кримського управління Держуправління з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався 25 травня.

«Чоловік, 1950 року народження, під час польоту на параплані не справився з управлінням і вдарився о схил гори Волошина, внаслідок чого загинув», - йдеться в повідомленні відомства.