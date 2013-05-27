Франківщина: 2-річний хлопчик випав із вікна 5-го поверху

У м. Коломиї Івано-Франківської області дворічний хлопчик випав із вікна п`ятого поверху житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, за фактом отримання тілесних ушкоджень міськрайонна прокуратура Коломиї розпочала кримінальне провадження.

Подія трапилася вчора, 23 травня, близько 22.00, коли мати залишила дитину в кімнаті разом із семирічною донькою, а сама вийшла на кухню.

Малюк заліз на підвіконня, оперся на москітну сітку відчиненого вікна і випав. З переломами та забоями дитину доставлено в реанімаційне відділення Коломийської центральної районної лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та переломом потиличної кістки. Стан дитини стабільно важкий.