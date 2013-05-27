Чернігівщина: через пожежу у райлікарні загинули пацієнтки

На Чернігівщині міліція розслідує обставини пожежі у райлікарні, під час якої загинули дві пацієнтки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області.

Сьогодні вранці до Козелецького райвідідлу УМВС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу в одній з палат Остерської районної лікарні, в результаті якої загинули дві пацієнтки 1936 та 1946 років народження.

Пожежу було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів силами медперсоналу. Попередньо встановлено, що займання сталося внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 140 КК України (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Проводяться необхідні слідчі дії. Хід досудового розслідування контролює прокуратура області.