На Львівщині під час пожежі загинули двоє пенсіонерів
12:43, 27 травня 2013Новини регіонів
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Проводиться дослідча перевірка
На Львівщині під час пожежі у житловому будинку загинули двоє пенсіонерів.
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, 26 травня о 03.05 в селі Нижні Гаї Дрогобицького району в приватному житловому будинку виникла пожежа.
Під час гасіння пожежі було виявлено тіло 79-річного власника будинку і його 58-річної сусідки, жительки цього ж села.
Пожежа була ліквідована о 03.56. Проводиться дослідча перевірка.
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