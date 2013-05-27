На Львівщині під час пожежі загинули двоє пенсіонерів

На Львівщині під час пожежі у житловому будинку загинули двоє пенсіонерів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, 26 травня о 03.05 в селі Нижні Гаї Дрогобицького району в приватному житловому будинку виникла пожежа.

Під час гасіння пожежі було виявлено тіло 79-річного власника будинку і його 58-річної сусідки, жительки цього ж села.

Пожежа була ліквідована о 03.56. Проводиться дослідча перевірка.