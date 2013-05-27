У Дніпропетровську рятувальники три дні шукають 9-класника

У Дніпропетровську рятувальники шукають 9-класника, який 24 травня стрибнув з пішохідного мосту на Комсомольський острів в річку Дніпро.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, школяра шукають 18 рятувальників управління та водолазів-волонтерів за допомогою 2 одиниць техніки та 3 плавзасобів.

«О 16:32 24 травня учень 9-го класу стрибнув з мосту в річку Дніпро і не випірнув», - йдеться у повідомленні управління.

Пошуково-рятувальні роботи почалися того ж дня. Станом на 27 травня обстежено приблизно 200 тис. кв. м дна річки Дніпро за течією від Комсомольського острова.

Пошукові роботи ускладнюються високою течією (близько 1,5 м/с) та низькою видимістю під водою (0,5м).