На Вінниччині 15-річний юнак випав з балкону

У місті Могилів-Подільський Вінницької області госпіталізований 15-річний юнак, який випав з балкону другого поверху.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 26 травня о 21:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №12 м. Могилів-Подільський надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення районної лікарні з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітини, перелом основи черепу» був госпіталізований 15-річний учень, який через необережність випав з балкона 2-го поверху кафе «Гран-прі».

Потерпілого доставили каретою швидкої допомоги в реанімаційне відділення Могилів-Подільської лікарні.

Стан здоров’я постраждалого важкий.