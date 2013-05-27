На Вінниччині 9-річний хлопчик поранив 7-річну дівчинку
Із пневматичної гвинтівки
У с. Крищенці Тульчинського району Вінницької області 9-річний хлопчик із пневматичної гвинтівки поранив 7-річну дівчинку.
Про це повідомляє сектор зв’язків із громадськістю УМВС України у Вінницькій області.
Працівники міліції провели перевірку та з’ясували, що поранення дівчинці спричинив з необережності 9-річний сусід, з яким потерпіла гралася у дворі.
Діти розглядали пневматичну гвинтівку і хлопчик випадково натиснув на курок, у результаті чого куля влучила в обличчя дівчинки і застрягла в щоці.
Наразі дитина перебуває у Вінницькій обласній дитячій лікарні.
Зброя належала батькові малолітнього стрілка та знаходилася в доступному для дітей місці.
За неналежне виконання обов’язків по вихованню дітей його буде притягнуто до адміністративної відповідальності (по ст.184 КУпАП).
Нагадаємо, придбати пневматичну зброю можуть громадяни, які досягли 18-річного віку без спеціальних дозволів.