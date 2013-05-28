Чорноріченське водосховище у Криму міліє щогодини

Севастополь з метою недопущення зневоднення Чорноріченського водосховища почав закачувати по 72-кілометровому водоводу з Міжгірського водосховища дніпровську воду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Федір Рубанов.

«Ситуація, ви бачите, драматична з опадами. Чорноріченське водосховище міліє не щоднини, а щогодини, тому без дніпровської води ми просто не обійдемося», - сказав він.

«Ми почали закачування води, і сподіваюся, що місто у літню пору буде повною мірою забезпечено прісною водою, зі усіма вимогами санітарних норм», - додав Рубанов.

На його думку, воду, що подається зараз з до Севастополя, важко назвати дніпровською.

«Її навіть дніпровською не назвеш, це кримська вода, яка формується за рахунок кримських джерел. Потім вона надходить до Чорноріченського водосховища, змішується. Вона йде вже підготовленою, у нас вона теж готуватиметься відповідним чином, щоб відповідати санітарним нормам», - відзначив чиновник.

Рубанов також повідомив, що на сьогодні об`єм запасів води у Чорноріченському водосховищі становить близько 20 млн. куб м.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2012 року перший заступник голови СМДА Сергій Савенков на засіданні президії міської ради заявив, що рівень води у Чорноріченському водосховище досяг критичної позначки - 13-14 млн куб. м, даний показник становить 1,5-2 місячного запасу води для міста.

Приблизно у ті самі дні голова СМДА Володимир Яцуба заявив, що, як очікується, з резервного фонду держбюджету буде виділено 36 млн грн на відновлення водоводу і оплату подачі до міста дніпровської води.

19 січня поточного року Савенков заявив, що останнім часом у Севастополі проведена робота з відновлення резервного варіанту водопостачання - ремонту 72-кілометрового водоводу з Міжгірського водосховища (належить Сімферополю) до Чорноріченського водосховища.

«Тому що, очевидно, що Севастополь без дніпровської води не обійдеться, а водопровід з дніпровською водою останнього разу працював у 2001 році», - додав чиновник.

Водопровід відновлений за рахунок власних, оборотних коштів КП «Севміськводоканал» і за рахунок виділення коштів з резервного фонду міського бюджету.

Рішенням Кабінету міністрів Севастополю нинішньої весни було виділено 9,29 млн грн на придбання дніпровської води.

Довідка УНІАН. Чорноріченське водосховище є основним джерелом водопостачання Севастополя. Воно розташоване у Байдарській долині і має повний об`єм у разі наповнення 64 млн куб. м води, площа водного дзеркала - 600 га. Основна маса води у водосховищі надходить з гряди кримських гір, а також у результаті сніготанення, опадів у вигляді дощу.