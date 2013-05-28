Стресостійкість залежить від інтелекту

Реакція на відволікаючі увагу перешкоди пов`язана з рівнем інтелекту, заявили учені з Університету Рочестера. Мозок людей з високим IQ схильний ігнорувати крупні перешкоди. Результати дослідження допоможуть вченим зрозуміти, за рахунок чого мозок одних людей працює ефективніше, ніж у інших.

У дослідженні брали участь 53 людини, що пройшла візуальний тест і тест на IQ. Учасники дивилися відеоролики, в яких по екрану комп`ютера рухалися різні об`єкти, – від дрібних до великих. Учасників попросили визначити, в якому напрямі переміщалися об`єкти.

Виявилось, що чим вищим був рівень IQ учасників, тим краще вони реагували на рухи найменших зображень, але гірше виявляли рух крупних об`єктів.

На думку авторів, в більшості випадків фон руху менш інформативний, ніж невеликі рухомі об`єкти на передньому плані. Ймовірно, чим вище IQ людини, тим краще здатність її мозку фільтрувати відволікаючі рухи фону і зосередитися на передньому плані.

likar.info