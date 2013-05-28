У Києві Департаменту охорони здоров’я повернуто нерухомість

На виконання рішення суду за позовом прокуратури Києва та Департаменту охорони здоров`я повернуто нежитлові приміщення у центрі столиці, які експлуатувалися як заклад громадського харчування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у 2007 році на підставі рішення Київради Департамент охорони здоров`я передав в оренду приватному товариству підвальні приміщення загальною площею 190 м кв на вул. Прорізній, 19 для розміщення кафе.

Однак, як встановлено прокурорською перевіркою, власники закладу тривалий час не сплачували орендну плату, внаслідок чого заборгували медичній установі майже 325 тис. грн.

З метою захисту інтересів держави столична прокуратура подала до суду позовну заяву про розірвання договору оренди та повернення приміщень медичному закладу.

Господарський суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі. У подальшому рішення суду першої інстанції залишено без змін постановою вищої судової інстанції, яке не підлягає оскарженню.

Рішення суду вже виконано: нежитлові приміщення на вул. Прорізній, 19 витребувано з незаконного користування та повернуті медичній установі.