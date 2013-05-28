У Миколаївській області зіткнулися три автомобілі

Дві особи загинули і двох госпіталізовано у результаті зіткнення автомобілів «Део Леганза», «ВАЗ-21170» і «Форд Транзит» на 117-му кілометрі автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» у Миколаївській області.

Про це УНІАН повідомили в управлінні Державтоінспекції Миколаївської області.

Аварія сталася 27 травня о 19-й годин. Водій автомобіля «Део Леганза», рухаючись з боку Миколаєва у напрямку Одеси, виконуючи обгін по правому за ходом руху узбіччю автомобіля «ВАЗ-21170», не впорався з керуванням і допустив зіткнення транспортного засобу з «ВАЗ-21170». Після чого змінив напрям руху вліво, виїхав на смугу зустрічного руху і скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Форд Транзит», який рухався у зустрічному напрямі.

У результаті ДТП водій і один з пасажирів автомобіля «Део Леганза» від отриманих травм загинули на місці події.

Крім того, до лікарні швидкої медичної допомоги м. Миколаєва з травмами було доставлено пасажира «Део Леганза» і водія автомобіля «Форд Транзит».

За фактом ДТП ведеться слідство.