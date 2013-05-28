У Харкові з вікна гуртожитку випав 20-річний юнак

13:16, 28 травня 2013
Новини регіонів
0

Отримав смертельні поранення

У Комінтернівському районі Харкова з невідомих причин з вікна гуртожитку по вулиці Кошкіна випав 20-річний хлопець.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськості головного управління МВС України в Харківській області, інформація про виявлення парубка, який лежить поруч із гуртожитком в непритомному стані, надійшла до оператора служби «102» сьогодні, 28 травня, близько 1:00.

Бригада швидкої медичної допомоги терміново доправила його до лікарні, але хлопець помер, не приходячи до тями.

Як з’ясували працівники міліції, загиблим виявився 20-річний юнак, який мешкав в цьому гуртожитку. Близько опівночі з невідомих причин він випав з висоти 3-4 поверху та отримав смертельні поранення. Про даний факт свідчить характер тілесних ушкоджень загиблого.

Вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, наразі працівники міліції встановлюють усі обставини випадку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter