У Харкові з вікна гуртожитку випав 20-річний юнак

У Комінтернівському районі Харкова з невідомих причин з вікна гуртожитку по вулиці Кошкіна випав 20-річний хлопець.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськості головного управління МВС України в Харківській області, інформація про виявлення парубка, який лежить поруч із гуртожитком в непритомному стані, надійшла до оператора служби «102» сьогодні, 28 травня, близько 1:00.

Бригада швидкої медичної допомоги терміново доправила його до лікарні, але хлопець помер, не приходячи до тями.

Як з’ясували працівники міліції, загиблим виявився 20-річний юнак, який мешкав в цьому гуртожитку. Близько опівночі з невідомих причин він випав з висоти 3-4 поверху та отримав смертельні поранення. Про даний факт свідчить характер тілесних ушкоджень загиблого.

Вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, наразі працівники міліції встановлюють усі обставини випадку.