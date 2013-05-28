У Києві горів гуртожиток КПІ

Увечері 27 травня сталася пожежа в гуртожитку Національного університету “Київський політехнічний інститут”.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, інформація про пожежу у гуртожитку по вул. Металістів, 7, що у Солом‘янському районі, надійшла до оперативно-координаційного центру Управління о 22.03.

Рятувальників викликав один з працівників воєнізованої кафедри, котра займала 5-й поверх названої будівлі. За інформацією рятувальників, одна з кімнат на 5 поверсі була повністю охоплена вогнем. На місці виклику працювало 9 відділень. О 22.32 пожежу було ліквідовано. Кімната вигоріла повністю, закопчено стіни та стеля коридору гуртожитку. Постраждалих немає.

Експерти дослідно-випробувальної лабораторії при Головному управління ДСНС у Києві, що виїжджали на місце пожежі, розглядають дві версії пожежі – коротке замкнення в електропроводці та необережне поводження з вогнем мешканців кімнати.

Остаточна причина пожежі та збитки встановлюються.