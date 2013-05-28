У Севастополі вимагають забезпечити дітей якісним харчуванням

Органи прокуратури Севастополя під час перевірки виявили численні факти порушення прав неповнолітніх на якісне харчування, у зв’язку із чим вимагають від виконавчої влади привести ситуацію у сфері забезпечення дітей якісним харчуванням у відповідність із нормами закону.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Севастополя, також прокуратура пропонує притягнути до дисциплінарної відповідальності осіб, чиї дії призвели до порушення прав неповнолітніх.

За даними міської прокуратури, у ході перевірки з`ясувалося, що в Севастополі не виконуються норми статей 3 і 4 Закону України «Про дитяче харчування», згідно яким діти грудного та раннього віку з малозабезпечених сімей повинні отримувати дитяче харчування, суміші, функціональні продукти та харчування на основі соєвого білка безкоштовно або на пільговій основі. 46 дітей із севастопольських малозабезпечених сімей не забезпечуються належним харчуванням. Зокрема, на обліку в управлінні праці та соцзахисту населення Гагарінської райдержадміністрації перебуває 21 дитина перших двох років життя з малозабезпечених сімей; при цьому безкоштовне харчування отримують лише 10 з них. Набір на кожну дитину повинен містити молоко, кисломолочні рідкі і пастоподібні продукти, м`ясне, овочеве і фруктове пюре, соки, на практиці ж дітям видають тільки сухі суміші.

Як також зазначили в прокуратурі, причиною порушень є невірний розподіл фінансових коштів. Так, управління охорони здоров`я СМДА на фінансування дитячого харчування виділяє кошти в недостатньому обсязі: минулого року комунальний заклад «Дитяча поліклініка №2» замість 217,4 тис. грн отримав 3,6 тис. У 2013 році при потребі в асигнуваннях на зазначені цілі в сумі 228,5 тис., на них спрямовано лише 4,72 тис. грн.

Питання відносно повноцінності раціону харчування дітей виникли і при перевірці навчальних закладів, лікарень, інтернатів, додали в прес-службі. Незважаючи на наявність фінансування (18 млн грн у 2013 році, і 22,4 млн грн в 2013 році), норми харчування в дитячих садках виконуються тільки на 75-80%, а по окремих продуктах не виконуються взагалі. Так, внаслідок порушень, допущених районними адміністраціями при закупівлях, у садках Ленінського та Гагарінського районів діти зовсім не їдять твердий сир. Практично у всьому місті вихованці ясельних груп п`ють молоко жирністю 2,5% замість 3,2%. У Ленінському, Гагарінському і Балаклавському районах дітям пропонують сир 5% жирності, хоча слід використовувати сир жирністю від 9 до 18 %. Юні пацієнти комунальної установи «Міська лікарня №5» отримують харчування з розрахунку 1,02 грн. на одну дитину в день.

За результатами проведеної перевірки прокуратурою внесено відповідне подання на адресу голови Севастопольської міської державної адміністрації.