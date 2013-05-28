У Маріуполі 23-річна дівчина викрала немовля

У Маріуполі Донецької області 23-річна дівчина викрала немовля.

Як повідомили УНІАН в УДСО при ГУМВС України в Донецькій області, в Іллічівському районі Маріуполя наряд Державної служби охорони помітив на мосту через Кальміус дівчину з коляскою. Правоохоронці звірилися з отриманим орієнтуванням і зрозуміли, що це підозрювана у викраденні дитини.

Дівчина була неохайно одягнена, а на запитання, чия це дитина, відповіла, що не її. 4-місячна дівчинка у колясці перебувала в стані напівпритомності.

Пояснити, як до неї потрапила дитина, дівчина не змогла. Як виявилося пізніше, вона перебуває на обліку у міській психіатричній лікарні.

Місцева жителька, яка прибула до райвідділу міліції, пояснила, що підозрювана напредодні взяла в неї дитину для прогулянки і зникла. Пояснити, як вона довірила не зовсім адекватній особі свою дитину, жінка не змогла.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення свободи або викрадання людини, вчинене щодо малолітнього).