У Києві відкрито благодійні центри для вагітних дівчат

У Києві відкрито Центр соціально-психологічної реабілітації вагітних дівчат, які опинились у складних життєвих обставинах, та Центр допомоги дітям благодійної організації “Місто щасливих дітей”.

Як передає кореспондент УНІАН, нові благодійні центри запрацювали на вулиці Полярна, 7-б.

Як зазначила у коментарі УНІАН перед церемонією відкриття президент благодійної організації “Місто щасливих дітей” Лілія Дмитришина, перший їхній центр було відкрито у Києві в 2008 році, де наразі виховується 26 дітей від 3 до 14 років.

“Це діти, батьки яких позбавлені батьківських прав, діти, які стали жертвами певних ситуацій в країні, байдужості сусідів та суспільства”, - сказала вона і додала, що цих дітей до центру приводить служба у справах дітей міста Києва.

Дмитришина додала, що до нового центру частково буде перевезено дітей із першого такого центру.

“Ми, можливо, змінимо вікову категорію: там будуть менші, тут - старші”, - зазначила вона.

Також Дмитришина повідомила, що у центрі діти повністю забезпечуються харчуванням та одягом, їх водять у садочки та школи.

“Вони тут живуть як вдома”, - сказала вона.

За словами Дмитришиної, центр повністю функціонує на благодійні пожертви і зможе вмістити до 40 дітей.

Водночас завідуюча Центром соціально-психологічної реабілітації вагітних дівчат, які опинилися в складних життєвих обставинах, Сніжана Шпак повідомила, що цей центр є першим державним такого типу в Києві і підпорядковується міській службі у справах дітей.

Вона відзначила, що у центрі житимуть неповнолітні дівчата - від 13-14 до 18 років.

“Тут можуть знаходитися вагітні дівчата та які народили дитину”, - сказала Шпак і додала, що дівчатам за потреби допомагатиму влаштовуватися у школи, на роботу, вирішити юридичні та психологічні питання.

Цей центр, відзначила Шпак, розраховано на 12 дівчат із дітьми.

За її словами, вже рік до цього центр працював у денному форматі, тому наразі там перебувають уже четверо дівчат із дітьми.

Шпак наголосила, що у Києві ще відкриватимуться подібні центри і додала, що вони співпрацюють зі школами, пологовими будинками та іншими медичними і навчальними закладами, повідомляючи про свою діяльність. Відповідно, дівчата можуть самі звернутися до центру або ж через направлення від служби у справах дітей, соціальної служби чи з міліції.