Студенти з поганим слухом зможуть навчатися без сурдоперекладача

У навчальних аудиторіях Луганського національного університету (ЛНУ) імені Тараса Шевченка встановили спеціальне обладнання, яке дозволяє студентам з порушенням функції слуху чути все, що говорить викладач.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-центру ЛНУ Олена Лошакова.

За словами проректора з науково-педагогічної роботи ЛНУ Олександра Бабічева, обладнання вже використовується в навчальному процесі, оснащені 6 лабораторій і 2 мультимедійні лекційні аудиторії. «Цього вистачає, щоб всі наші інклюзивні групи могли повноцінно навчатися. Результат студенти оцінили відразу: тепер вони можуть повноцінно включитися в навчальний процес, не очікуючи сурдоперекладача », - повідомив проректор ЛНУ.

Дія апарату, який дозволяє навіть тотально нечуючх людині включитися в повноцінний діалог на занятті, засноване на технології вай-фай трансляції. Промовцю необхідно використовувати мікрофон, а слухачеві - навушники або звукову петлю. Обладнання мобільне, легке і дозволяє проводити роботу не тільки в спеціальних аудиторіях, а й виїзні сесії.

Технічне оснащення вузу стало можливим завдяки спільній роботі університету з низкою громадських організацій, зокрема «Асоціації молодих інвалідів - Схід» і сприянню Фонду соціального захисту інвалідів.