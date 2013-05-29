1 червня у центрі Києва відбудеться свято для дітей

1 червня на Майдані Незалежності в Києві відбудеться свято для дітей – VI благодійний дитячий проект «Світ талантів – цвіт нації», присвячене Міжнародному дню захисту дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що захід відбудеться у рамках Року дитячої творчості.

Як йдеться в повідомленні, уже вшосте за підтримки КМДА Міжнародна громадська організація «Жінка ІІІ тисячоліття» організовує та проводить цей благодійний проект для обдарованих дітей. Його головною метою є розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва різних соціальних категорій; виховання у покоління, яке підростає, відповідального ставлення до майбутнього батьківства; пропаганда серед молоді сімейних цінностей.

Так, 1 червня з 14.00 до 20.00 на всіх учасників свята чекатимуть: інформаційні майданчики Київського міського центру сім’ї, Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадських організацій, майданчик юних інспекторів дорожнього руху, кримінальної міліції у справах дітей, федерації автомобільного спорту, ігрові майданчики розваг та атракціони.

Крім того, працюватиме «Містечко майстрів» за участю талановитих дітей кожного із районів міста, «Ярмарок чудес», де малечі запропонують активні ігри, анімацію та розіграші, виступи найкращих творчих колективів України.

Також відбудеться встановлення дитячого рекорду України та яскраве шоу краси «Міс та Містер Київ-open».

Завершиться святкове дійство гала-концертом за участю юних талантів та відомих виконавців.