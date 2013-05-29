У Житомирі жителі багатоповерхівок залишилися без води

У Житомирі жителі багатоповерхівок кількох мікрорайонів вкотре залишилися без води через борги водоканалу за електроенергію.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні, 29 травня, повідомила керівник прес-служби КП "Житомирводоканал" Наталія Сітченко.

За її словами, 28 травня ПАТ "ЕК Житомиробленерго" вкотре припинило енергопостачання станцій третього підйому КП "Житомирводоканал". Через це жителі верхніх поверхів багатоповерхових будинків кількох районів Житомира (Вітрука, Північно-Західного, Щорса та Самойловича) залишилися без водопостачання і воду їм й досі не підключили.

За інформацією Сітченко, борги КП "Житомирводоканал" за електроенергію, наразі становлять понад 19 млн грн.

"Аналогічні відключення жителів багатоповерхівок вказаних мікрорайонів Житомира вже відбувалися раніше неодноразово, комунальники та влада міста заявляли про це керівництву Житомира та області, однак проблему й досі не вирішено", - сказала керівник прес-служби.

Вона також повідомила, що сьогодні, 29 травня, у Житомирі відбулося засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій, на якому визнано, що відключення об’єктів питного водопостачання міста від енергопостачання порушує вимоги чинного законодавства.

"Зокрема, йдеться про порушення вимог законів України «Про питну воду та питне водопостачання» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», це може призвести до виникнення надзвичайної ситуації санітарно-епідеміологічного характеру", - уточнила керівник прес-служби КП "Житомирводоканал".

У прес-службі Житомирського міськвиконкому УНІАН повідомили, що міська комісія з питань надзвичайних ситуацій вкотре звернулась до ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» з вимогою терміново відновити електропостачання станцій 3-го підйому КП "Житомирводоканал", однак цього не сталося.

Оскільки воду жителям багатоповерхівок Житомира сьогодні не підключили, комісія доручила юридичному департаменту Житомирської міської ради звернутись до прокуратури Житомира щодо порушення законодавства з питань забезпечення житомирян питною водою.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі неодноразово відбувалося відключення КП «Житомирводоканал» від електроенергії через борги, внаслідок чого кілька десятків тисяч квартир житомирян залишалися без водопостачання. ПАТ «Житомиробленерго» як енергопостачальна компанія неодноразово змушена була йти на відключення електропостачання, адже до цього підприємства також застосовує штрафні санкції ДП «Енергоринок».

Наприкінці січня, після чергового обмеження електропостачання КП «Житомирводоканал», прокуратура Житомира визнала такі дії незаконними і внесла енергокомпанії подання з вимогою відновити електропостачання станції третього підйому КП.

19 лютого Житомирська міська рада звернулася до Кабінету міністрів України з проханням збільшити у 5 разів розмір субвенції на послуги водопостачання, її регулярного щомісячного перерахування та встановлення економічно обгрунтованих тарифів для ІІ групи споживачів (підприємств) на послуги водопостачання та водовідведення. У документі, зокрема, зазначається, що питання розрахунків КП «Житомирводоканал» за електроенергію можливо врегулювати лише на державному рівні.