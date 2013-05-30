У Вінниці зять із тещею отруїлися маремухами
11:25, 30 травня 2013Новини регіонів
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Обидва у реанімації
У Вінниці двоє осіб внаслідок отруєння грибами потрапили до реанімації.
Як інформує Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, рятувальники отримали повідомлення про те, що до реанімаційного відділення обласної лікарні №1 автомобілем «швидкої допомоги» було доставлено 39-річного чоловіка з діагнозом «отруєння грибами (маремухами)».
Через годину до тієї ж лікарні госпіталізували 60-річну жінку, тещу чоловіка, який отруївся грибами. Як з’ясувалося, вона також вживала гриби маремухи.
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