У Львові водій іномарки збив 9-річну дівчинку

Обставини розслідують

У Львові водій автомобіля „Volkswagen Scirocco” скоїв наїзд на 9-річну дівчинку. Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 29 травня близько 16.40 на вулиці Некрасова 24-річний львів’янин, керуючи автомобілем «Volkswagen Scirocco», скоїв наїзд на дівчинку-пішохода. Внаслідок наїзду постраждала 9-річна учениця 3 класу. В результаті ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження. За попередньою інформацією, школярка раптово вийшла на дорогу поза межами пішохідного переходу. Обставини ДТП розслідуються.

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