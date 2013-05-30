У лікарнях - 7 постраждалих через масове отруєння на „Леоні”

У медичних закладах Львівської області на лікуванні продовжують перебувати 7 працівників заводу „Леоні”, які постраждали під час масового отруєння в їдальні підприємства.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, станом на сьогодні, 30 травня, вже виписано з медичних закладів 18 осіб. У Стрийській центральній міській лікарні на лікуванні перебувають 6 осіб, у Стебницькій міській лікарні - 1 особа. Стан всіх потерпілих – задовільний. Пацієнти завершують комплекс лікувально-діагностичних заходів, очікуються результати повторних бактеріологічних обстежень.

„Загалом, у 17 постраждалих було встановлено діагноз сальмонельоз, у 8 – гостра кишкова інфекція”, - інформує Львівська ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 17-24 травня з попереднім діагнозом “гостра кишкова інфекція” в інфекційні відділення медичних закладів Львівської області госпіталізовано 25 осіб, працівників заводу ТзОВ «Леоні», розташованого в селі Нежухів Стрийського району. За даними департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, причинами спалаху інфекції серед працівників заводу “Леоні” стали порушення технології приготування їжі і санітарних правил в їдальні заводу, вживання неякісної води, а також порушення постачальником продуктів умов транспортування продуктів – перевезення не охолоджувальним транспортом. За фактом масового отруєння людей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення правил боротьби з епідеміями).