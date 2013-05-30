У Києві відкрито центр реабілітації для дітей з особливими потребами

Сьогодні у Києві на просп. Маяковського, 10-А відкрилось відділення соціально-медичної реабілітації для дітей з церебральним паралічем, розумово відсталих та з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, це вже 10-й такий центр в місті, тобто у кожному районі тепер існує такий заклад.

ЯРобота центру спрямована не лише на медичну і психологічну реабілітацію, а й на соціальну адаптацію дітей з особливими потребами, зокрема, набуття ними найпростіших трудових навичок.

«Безумовно, це не вирішує всіх проблем, зокрема, залишаються питання оздоровлення, подальшої реабілітації, а також працевлаштування такої дитини. Тож надалі ми будемо радитися, вивчати європейський досвід у цьому питанні», – сказав на на відкритті центру заступник голови КМДА Віктор Корж.

Пройти курс реабілітації в центрі зможуть діти віком від 1 до 18 років з дитячим церебральним паралічем, розумовою відсталістю легкого та помірного ступеня, не різко вираженою імбецильністю, психоорганічним синдромом, затримкою психічного розвитку (дебільність, слабко виражена розумова субнормальність, розумова субнормальність середньої тяжкості).

Рішення щодо зарахування і термін реабілітації (не менше 1 року) визначатиме соціально-медична комісія.

У відділенні соціально-медичної реабілітації функціонуватимуть дві групи денного перебування, у кожній з яких займатиметься 8 дітей віком від 5 до 18 років. Вони перебуватимуть у центрі щодня, окрім вихідних, з 9.00 до 18.00. Впродовж дня діти отримуватимуть комплекс реабілітаційних заходів, передбачено також триразове безоплатне харчування.

Крім того, у відділенні передбачена група соціально-медичної реабілітації дітей разом із батьками, де діти віком від 1 до 18 років займатимуться на спеціальному обладнанні.

Загалом щодня центр відвідуватимуть понад 30 осіб.