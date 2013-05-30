У Житомирі на житловий будинок може впасти труба котельні

У Житомирі на площі Польовій виникла загроза падіння 32-метрової труби котельні на житловий будинок.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Головного управління ДСНС України у Житомирській області Ірина Романюк, два дні тому, після шквального вітру, прогоріла труба котельні тріснула посередині, а сьогодні вона раптово почала опускатися, загрожуючи впасти на розташований поряд 5-поверговий житловий будинок, трансформаторну підстанцію, обладнання компанії «Київстар» та інші об’єкти.

Згідно з повідомленням, на місце події виїжджали рятувальники, представники правоохоронних органів, влади, енергетики, тощо. Спеціальна комісія провела обстеження труби та дала оцінку ситуації, що склалася. За оцінками фахівців, верхня частина труби, що тріснула, важить близько 8 тонн, нижня - 15 тонн.

«Столичні спеціалісти запевнили, що сьогодні труба не впаде і її можна ремонтувати, однак наразі навколо цього загрозливого об’єкту виставлено огорожу та охорону", - зазначила керівник прес-служби.

Романюк також уточнила: "У випадку виникнення загрози життю людей, що проживають у розташованому біля труби будинку, їх можуть відселити, зараз це питання вирішується владою міста та відповідними структурами».

Як стало відомо УНІАН з інших джерел, через виникнення загрози падіння труби котельні на площі Польовій жителів будинку, який знаходиться поряд, вже попередили про можливе відселення.

Детальніше про подробиці цієї події правоохоронці та рятувальники обіцяють повідомити пізніше, після з’ясування усіх обставин.