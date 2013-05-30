На Буковині міліціонер насмерть збив 18-річного хлопця
17:00, 30 травня 2013Новини регіонів
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Проводиться службова перевірка
У Чернівецькій області співробітник міліції під час дорожньо-транспортної пригоди смертельно травмував 18-річного юнака – жителя Хотинського району Чернівецької області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ УМВС України в Чернівецькій області, трагедія за участю правоохоронця сталася 30 травня в Хотинському районі Чернівецької області.
З’ясовано, що працівник органів внутрішніх справ перебував поза службою і керував власним автомобілем. Результати медичної експертизи засвідчили тверезий стан водія.
За цим фактом проводиться службова перевірка з вивченням деталей трагічної події. За її результатами буде прийнято рішення згідно з КПК України.
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