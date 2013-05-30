Де в Києві найвищий рівень забруднення повітря

У Києві в квітні 2013 року найвищий рівень забруднення атмосферного повітря зафіксовано на Бессарабській площі, а найнижчий – у Гідропарку, повідомили УНІАН у Центральній геофізичній обсерваторії Гідрометслужби України.

Серед високо забруднених районів столиці також Московська площа, площа Перемоги, проспекти Перемоги та Оболонський. Підвищене забруднення дослідники спостерігають на вулиці Попудренка, Довженка, Стражеска й на бульварі Лесі Українки. Нижчий рівень забруднення зафіксовано на вулиці Лазо, на території Національного комплексу "Експоцентр" і в районі Багринової гори.

Індекс забрудненості атмосферного повітря в столиці в квітні цього року порівняно з попереднім місяцем зріс на один ступінь - до «високого». Разом із тим, порівняно з аналогічним періодом минулого року, рівень забруднення повітря знизився за рахунок зменшення вмісту діоксиду азоту і фенолу (промислові забруднювачі).

У столичному повітрі дослідники виявили понад 20 забруднюючих речовин.

Довідка УНІАН. Центральна геофізична обсерваторія гідрометслужби України з грудня 2005 року ввійшла до структури управління МНС України.

ЦГО проводить дослідження атмосферного повітря Києва на 16 стаціонарних постах.