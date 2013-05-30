Чернігівщина: правоохоронці здали кров для дітей

На Чернігівщині майже 250 правоохоронців сьогодні у рамках благодійної акції "Міліцейська крапля крові" здали кров для дітей. Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Згідно з повідомленням, міліціонери здавали кров не тільки в обласному центрі, а й у районах Чернігівщини, завдяки цьому медична система регіону отримала майже 82 літри донорської крові від 249 працівників міліції. Вони поповнили обіговий фонд Чернігівської обласної станції переливання крові.

Одночасно зі здачею крові відбувалося благодійне збирання коштів. Отримані за здачу донорської крові кошти правоохоронці передадуть до одного з інтернатних закладів області.

Благодійна акція "Міліцейська крапля крові" проводиться в УМВС у Чернігівській області вже вшосте і цей час стала традиційною.