У курортній зоні Одеси виявлено 585 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, боєприпаси виявили ввечері 29 травня робочі в ході будівництва житлового будинку в провулку Морському.

Зокрема, виявлено артилерійські снаряди калібру 37 мм – 198 штук, 152 мм – 12 штук, 45 мм – 341 штука і 76 мм – 8 штук. Також виявлено мінометну міну і 25 ручних гранат Ф1.

Всі боєприпаси вилучено й знешкоджено.