У Криму в санаторії обвалився балкон з дітьми: загинула дівчинка

Учора, 30 травня, близько 20.00 у смт Сімеїз (АР Крим) в дитячому санаторії «Юність», що належить МОЗ України, 1906 року забудови, сталося обрушення балкону спального корпусу.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з’ясувалося, що троє дітей, жителі м.Львів, вийшли на балкон третього поверху спального корпусу, після чого сталося руйнування балкону.

В результаті - двоє дівчаток отримали травми різного ступеню тяжкості і були госпіталізовані до Лівадійської лікарні.

Сьогодні, 31 травня, о 1 год. 15 хв. дитина, що перебувала у лікарні в тяжкому стані померла.