В Одесі для дітей-інвалідів побудують оздоровчий табір «Морський» на базі дитячого центру «Молода гвардія».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході відвідання «Молодої гвардії» заявив сьогодні перший віце-прем`єр-міністр України Сергій Арбузов.

Зокрема, під час відвідання «Молодої гвардії» Арбузову і голові Одеської обласної державної адміністрації Едуарду Матвійчуку було представлено проект оновлення дитячого центру. Проект передбачає відкриття додаткового табору «Морський» для дітей-інвалідів. Також реконструкція «Молодої гвардії» передбачає облаштування всієї території центру пандусами, підйомниками, поручнями, підйомною платформою шахтного типу, міжповерховими ліфтами для доступу дітей з особливими потребами до всіх об`єктів дитячого центру.

«Сьогодні ми обговорили питання створення на базі українського дитячого центру «Молода гвардія» першого в країні закладу для оздоровлення дітей з особливими потребами. Я бачив презентацію. Бачу, що це питання готове вирішуватися», - сказав Арбузов.

Він пообіцяв сприяти виділенню необхідних коштів і додав, що відповідні роботи почнуться найближчим часом, а реабілітація дітей з особливими потребами - під особистим контролем Президента України Віктора Януковича.

Присутня в «Молодій гвардії» міністр соціальної політики України Наталія Королевська сподівається, що новий табір почне працювати наступного року. Передбачається, що щорічно в ньому оздоровлятимуться близько 1 тис. дітей з особливими потребами.

За словами Королевської, в 2013 році в літніх таборах України зможуть відпочити 70% школярів - 3 млн дітей.

Всього в дитячому центрі «Молода гвардія» цього року відпочине понад 11 тис. дітей, з яких значна частина - діти-сироти.

«Президент України поставив перед урядом і органами місцевої влади чітке завдання - забезпечити якісний відпочинок дітей. Йдеться й про покращення матеріально-технічної бази, й про харчовий раціон, й про лікувальні процедури, безпеку дітей тощо», - заявив Арбузов.