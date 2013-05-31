Влітку заплановано оздоровити 6 тис дітей Києва

Влітку цього року заплановано забезпечити санаторно-курортним лікуванням близько 6 тис. маленьких киян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як йдеться в повідомленні, діти, що мають пульмонологічні, психоневрологічні, туберкульозні, ендокринологічні, кардіологічні та гастроентерологічні хвороби, влітку матимуть змогу зміцнити здоров’я та пройти етапне лікування в 12 санаторіях, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я.

«Одночасно за кошти міського бюджету в санаторіях поліпшити стан здоров’я матимуть змогу близько 1500 дітей. А влітку 2013 року заплановано забезпечити санаторно-курортним лікуванням близько 6 тис. маленьких киян», - поінформували в КМДА, додавши, що протягом червня-серпня 2012 року у лікувально-оздоровчих закладах було проліковано понад 5,5 тис. дітей.

У профільному Департаменті зазначають, що у 2011 році було прийнято рішення про надання можливості дітям з особливими потребами – хворим на ДЦП, кістково-м’язову патологію, захворювання серцево-судинної системи тощо – проходити етапне лікування у санаторіях у супроводі одного з батьків. У 2012 році цією можливістю скористалися майже 414 сімей, а цього року санаторії, підпорядковані ДОЗ, очікують на ще більшу кількість таких пацієнтів.

«Батьки, які хочуть скористатися можливістю пролікувати свою дитину впродовж літніх канікул, повинні звернутися до відбіркових санаторно-курортних комісій, що працюють у поліклініках за місцем спостереження дитини», – зауважила перший заступник директора Департаменту охорони здоров’я Валентина Залеська.

Також вона наголосила, що санаторно-курортне лікування столична медицина надає не лише під час літніх канікул, а й протягом року.