За добу у Києві затримано 48 сп'янілих водіїв
11:50, 31 травня 2013Новини регіонів
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Статистика ДАІ
Співробітники столичної Державтоінспекції затримали за добу за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння 48 водіїв.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ міста Києва, всього було зареєстровано 704 порушення правил дорожнього руху. Одним з найбільш розповсюджених залишається перевищення швидкості – 250 відхилень від правил.
За минулу добу в столиці зареєстровано шість ДТП, в яких шість осіб отримали травми.
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