У Києві відкрито ще один дитячий будинок сімейного типу

У Києві сьогодні відкрито ще один дитячий будинок сімейного типу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, нове просторе помешкання велика родина Руденків отримала у новобудові в Дніпровському районі столиці.

Участь в урочистому відкритті закладу взяли голова КМДА Олександр Попов та Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

«У цьому році ми поставили собі завдання організувати 9 дитячих будинків сімейного типу в рамках реалізації державної політики, яку ініціював Президент України. Таку форму влаштування дітей-сиріт ми визначили пріоритетною та перспективною, адже прагнемо, щоб кожна дитина мала власну сім’ю», – зазначив Попов.

Батьки-вихователі Олександр та Олена Руденки мають трьох власних дітей, двоє з них вже повнолітні, а меншому хлопчику 11 років. У 2007 Руденки стали прийомними батьками чотирьом дітям, які залишились без батьківського піклування.

Ця сім’я має бажання ще прийняти дітей у свою родину та оточити їх батьківською любов’ю і турботою, зазначили в КМДА.

За даними міськдержадміністрації, на сьогодні у Києві налічується 2402 дітей-сиріт, з яких 86% уже проживають у сім’ях.

Найближчим часом у столиці планується відкриття ще одного дитячого будинку сімейного типу у Дніпровському районі. Крім того, на 2013 рік у міському бюджеті передбачені кошти на придбання ще 5 квартир для створення нових ДБСТ.