На річках Чернігівщини почався спад весняної повені

На всіх річках Чернігівської області почався спад весняної повені.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, піки весняної повені вийшли за межі регіону. Вода на заплавах великих річок.

Відучора на р. Десна поблизу м. Новгород-Сіверський відновлено роботу понтонного мосту та забезпечено пішохідне сполучення з селами Биринської сільської ради.

Водночас, транспортне сполучення між райцентром та с. Бирине, с. Прокопівка та с. Підгірне здійснюється через м. Шостка (Сумська область).

На сьогоднішній день на території Чернігівської області залишається підтопленим повеневими водами один населений пункт, з 13 селами - немає прямого транспортного сполучення.

Як повідомляв УНІАН, на Десні поблизу Чернігова пік весняної повені проходив у 20-ті числа травня.

Пік повені сформувався пізніше прогнозованих термінів (прогнозували 5-15 травня), однак серйозних наслідків у вигляді значних підтоплень не було.

Через пізніший пік повені купальний сезон у місті офіційно відкриється на два тижні пізніше традиційних термінів - з 14 червня.