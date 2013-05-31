Пожежу у столичній багатоповерхівці спричинив недопалок

Пожежу у столичній багатоповерхівці на вулиці Вадима Гетьмана, 1Б, спричинив недопалок, що потрапив на будівельне сміття.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Пожежа трапилася на покрівлі стилобатної частини будинку на рівні 3 поверху. На будівельне сміття, що знаходилось там досить довгий час, потрапив недопалок й через посушливу погоду та пориви вітру до 15 м/с вогонь перекинувся на основну частину будинку по утеплювачу, який знаходився під керамічними плитами», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що унаслідок пожежі закопчено за згоріло покриття будинку з 3 по 25 поверх.

Мешканці будинку евакуювалися самотужки. Збиток від пожежі наразі з‘ясовується.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня, о 21:35 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу в 25-поверховому житловому будинку по вул. Гетьмана, 1Б. Пожежу вдалося ліквідувати о 22:55.

На місці події працювало 20 одиниць основної та спеціальної техніки та 65 чоловік особового складу.

Сьогодні, 31 травня, у столичній прокуратурі повідомили, що за фактом пожежі в 25-поверхівці відкрито кримінальне провадження.

Відомості про пожежу в будинку по вул. Вадима Гетьмана, № 1Б внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.275 КК України – «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції, або безпечної експлуатації будівель і споруд».