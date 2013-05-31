У Черкасах виробляли небезпечні для дітей гойдалок

В Черкасах управління Держгірпромнагляду в Черкаській області цього тижня зупинило виробництво небезпечних для дітей типів гойдалки, які виробляло одне з місцевих підприємств.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду в Черкаській області, виробництво небезпечних для дітей гойдалок виявила перевірка управління, яка розпочалася в середині травня 2013 року, і яку ініціював депутат Черкаської міськради. Він звернувся з листом до управління, в якому цікавився, на підставі якої нормативної документації виготовляють найпростіше атракціонне обладнання, до комплекту якого входять гойдалки, які встановлюються в місті.

Як з’ясувалося в ході перевірки, одне з підприємств Черкас, в рамках партнерської угоди бізнесу і влади, встановлює в місті дитячі ігрові майданчики власного виробництва. І виявилося, що при монтажі обладнання було допущено цілу низку порушень вимог Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки. Зокрема, на момент перевірки не надано технічні умови на виготовлення, узгоджені з органом нагляду за охороною праці; не узгоджено програму і методику приймальних випробувань обладнання дитячих ігрових майданчиків; в проектній документації під час розрахунків міцності конструкції помилково вибрані значення номінальних навантажень; не витримано відстань між елементами підвішування в місцях кріплення шарнірів для забезпечення стійкості сидінь гойдалок; на гойдалці використано жорсткі елементи кріплення та інші.

Перевірка також показала, що підприємство взагалі немає дозвільних документів на виготовлення такої продукції.

За результатами перевірки тимчасово зупинено виробництво чотирьох типів гойдалок, до адмінвідповідальності управлінням Держгірпромнагляду притягнуто одну посадову особу.