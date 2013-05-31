Санаторний корпус у Сімеїзі був в аварійному стані

17:50, 31 травня 2013
Новини регіонів
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Там загинула дитина

Санаторний корпус у Сімеїзі, де 30 травня внаслідок обвалу балкону загинула дитина, не мав функціонувати через аварійний стан

Про це повідомляється на офіційному сайті прокуратури АРК.

«За матеріалами, якими наразі володіє слідство, санаторний корпус №6 не мав функціонувати через аварійний стан. Чому в ньому було поселено дітей, та які заходи вживалися контролюючими органами – СЕС та Держгірпромнаглядом до усунення порушень експлуатації будівель, наразі з’ясовується прокуратурою», - йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що прокуратурою вживаються заходи для забезпечення максимально швидкого та повного розслідування обставин трагедії в Сімеїзі. Зокрема, для розслідування трагедії в дитячому протитуберкульозному санаторії «Юність» за постановою в. о. прокурора АР Крим Олексія Домнікова створено міжвідомчу слідчо-оперативну групу з числа працівників прокуратур АР Крим та м. Ялти, слідчого управління ГУ МВС України в АР Крим та Ялтинського міськуправління міліції, а також Держінспекції промислової безпеки та охорони праці Теруправління Держгірпромнагляду в АР Крим та м. Севастополі. До складу групи увійшло два десятки працівників, завданням яких є повне та максимальне швидке з’ясування причин та обставин події.

Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася увечері 30 травня. У санаторії «Юність» у смт Сімеїзу частина балкона на 3-му поверсі обвалилася, коли на нього вийшли троє дітей. 10-річна дівчинка загинула, 11-річна перебуває в лікарні з травмами.

Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудовано в 1906 році.

Санаторій був у «чорному» списку Міністерства курортів і туризму Криму, оздоровниця перебуває в аварійному стані, профільне відомство не рекомендувало туристам відвідувати її.

«Юність» підпорядковується Міністерству охорони здоров`я України. Влада Криму 2 роки поспіль просила Мінохоронздоров`я України передати санаторій у підпорядкування Радміну, але медики відповіли відмовою.

За фактом трагедії у дитячому санаторії розпочато кримінальне провадження. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.2 ст. 367 КК України як службова недбалість, допущена посадовими особами оздоровчого закладу, що спричинила тяжкі наслідки.

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