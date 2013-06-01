Одещина: через негоду загинула людина загинула

09:20, 01 червня 2013
Новини регіонів
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Ще двоє постраждалих

Вчора ввечері в Одесі та Комінтернівському районі області внаслідок дощу та шквалистих поривів вітру було повалено дерева, пошкоджено лінії електропередач та комунальні газопроводи.

 
Одна людина загинула і двоє постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
 
Підрозділами ДСНС і комунальними службами проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди. Збитки уточнюються.
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