У Києві велосипедист травмував літню жінку і зник з місця пригоди

У Солом’янському районі Києва велосипедист тяжко травмував літню жінку і зник з місця пригоди, не надавши потерпілій допомоги.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, пригода трапилася вчора на вулиці Народного ополчення. Внаслідок наїзду велосипеда 65-річну жінку із закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітини госпіталізували.

Столична ДАІ звертається до свідків даної пригоди з проханням надавати інформацію на телефон чергової частини УДАІ: 483-70-64.