На Одещині ураганом повалено близько 3 тисяч дерев

В Одеській області залишається відключеним від електропостачання 261 населений пункт; від газопостачання відключено 4 населених пункти Комінтернівського району (села Ліски, Фонтанка, Олександрівка, Петрівка).

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій, підрозділи ГУ ДСНС в Одеській області розчищають від дерев основні проїзди. Кількість повалених дерев та великих гілок – близько 3 тисяч.

У Комінтернівському районі знесло дахи з десятків будівель.

Розміри збитків у населених пунктах району підраховуються.