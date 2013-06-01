На Одещині ураганом повалено близько 3 тисяч дерев
17:44, 01 червня 2013Новини регіонів
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Знесено дахи з десятка будинків
В Одеській області залишається відключеним від електропостачання 261 населений пункт; від газопостачання відключено 4 населених пункти Комінтернівського району (села Ліски, Фонтанка, Олександрівка, Петрівка).
Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій, підрозділи ГУ ДСНС в Одеській області розчищають від дерев основні проїзди. Кількість повалених дерев та великих гілок – близько 3 тисяч.
У Комінтернівському районі знесло дахи з десятків будівель.
Розміри збитків у населених пунктах району підраховуються.
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