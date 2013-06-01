Справу щодо посадовців санаторію «Юність» перекваліфіковано

Правоохоронними органами змінено правову кваліфікацію дій посадових осіб дитячого протитуберкульозного санаторію «Юність», де 30 травня внаслідок обвалу балкону загинула дитина.

Як зазначається на сайті прокуратури Криму, їм інкримінується перевищення повноважень (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України), адже вони не мали права приймати дітей за відсутності місць та розселяти у корпусі, експлуатацію якого заборонено.

За вчинення цих дій затримано заступників головного лікаря з економічних питань та з охорони праці санаторію. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

31 травня прокуратура Криму повідомляла, що за фактом трагедії у дитячому санаторії розпочато кримінальне провадження, за яким правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, допущена посадовими особами оздоровчого закладу, що спричинила тяжкі наслідки).

«За матеріалами, якими наразі володіє слідство, санаторний корпус № 6 не мав функціонувати через аварійний стан. Чому в ньому було поселено дітей та які заходи вживалися контролюючими органами – СЕС та Держгірпромнаглядом до усунення порушень експлуатації будівель - з’ясовує прокуратура», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася увечері 30 травня. У санаторії «Юність» в Сімеїзі частина балкону на 3-му поверсі обвалилася, коли на нього вийшли троє дітей. 10-річна дівчинка загинула, 11-річна перебуває в лікарні з травмами.

Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудовано в 1906 році.

Санаторій був у «чорному» списку Міністерства курортів і туризму Криму, оздоровниця перебуває в аварійному стані, профільне відомство не рекомендувало туристам відвідувати її.

«Юність» підпорядковується Міністерству охорони здоров`я України. Влада Криму 2 роки поспіль просила МОЗ України передати санаторій у підпорядкування Радміну АРК, але медики відповіли відмовою.