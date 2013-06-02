У меліоративній канаві знайшли тіло 2-річного хлопчика
23:01, 02 червня 2013Новини регіонів
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Проводиться розслідування
У меліоративній канаві, заповненій водою, на відстані двох кілометрів від місця проживання виявлено тіло хлопчика, 2011-го року народження. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС України в Рівненській області.
Дитина мешкала на хуторі Суха Груша Ремчицької сільської ради Сарненського району. Встановлено, що 1 червня хлопчик гуляв біля свого будинку і додому не повернувся.
Наразі проводиться розслідування.
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