У меліоративній канаві знайшли тіло 2-річного хлопчика

У меліоративній канаві, заповненій водою, на відстані двох кілометрів від місця проживання виявлено тіло хлопчика, 2011-го року народження. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС України в Рівненській області.

Дитина мешкала на хуторі Суха Груша Ремчицької сільської ради Сарненського району. Встановлено, що 1 червня хлопчик гуляв біля свого будинку і додому не повернувся.

Наразі проводиться розслідування.