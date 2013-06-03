Сумщині: засуджено екс-начальника медчастини колонії

У Сумській області засуджено колишнього начальника медичної частини Шосткінської виправної колонії, який вимагав та одержав 8 тис. грн хабара.

Хабар зловмисник вимагав від дружини засудженого за сприяння у заміні посиленого режиму утримання її чоловіка на відбування покарання на ділянці соціальної реабілітації (поселенні), повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області.

Згідно з вироком Шосткінського міськрайонного суду, колишнього начальника медчастини колонії визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, та засуджено до трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки.