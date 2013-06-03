Для дитячих лікарень та хоспісів передали книжки

У Національному культурно-художньому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» відбулася урочиста передача книжок для дитячих лікарень та хоспісів, зібраних під час ІІІ Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал".

Як повідомили УНІАН у прес-службі «МА», протягом 9-ти днів діяльності фестивалю було зібрано понад 7000 книжок, які подарували дітям українські видавництва та гості «Книжкового Арсеналу». Серед книг видання казок, творів художньої літератури, навчальні посібники.

«Зібрані книги передано до: відділення дитячої онкології Національного Інституту Раку; дитячого онкологічного відділення та відділення паліативної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру; відділення нейрохірургії дитячого віку Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України; Центру для онкохворих дітей "ДАЧА" спільно із Всеукраїнським благодійним фондом "Запорука"; Першому дитячому хоспісу (с. Надвірна Івано-Франківської області) спільно з Міжнародним фондом "Відродження" та компанією StopБіль», - зазначили в прес-службі.

Також повідомляється, що частиною цьогорічної доброчинної програми «Книжкового Арсеналу» став і арт-проект Zauberberg, організований родиною художника Олександра Гнилицького.

«В залі презентацій №1 було розміщено інсталяцію із робіт художника, створених ним в останні місяці життя, коли Олександр перебував у лікарні. Близькі художника зуміли тоді створити для нього умови аби він продовжував працювати навіть під час хвороби. Саме тому родина висловила свою підтримку кампанії StopБіль, розвиткові паліативної допомоги в Україні та ідеї гідного життя попри діагноз та життєві обставини». – йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що «у залі №1 не лише збирали книжки, але і продавалися футболки та реглани із принтами з робіт Гнилицького. Всі кошти за них спрямовані на створення першого в Україні дитячого хоспісу в Надвірній, що на Івано-Франківщині».

Як наголосила засновниця фестивалю та генеральний директор «Мистецького Арсеналу» Наталія Заболотна, «турбуватися про дітей – це святий обов’язок нас – дорослих, усім відомо, що чужих дітей не буває».

«Ми будемо щасливі, якщо зібрані нами бібліотеки для дитячих відділень різних медичних закладів зможуть допомогти бодай на якийсь час повернути у світ безтурботного і різнобарвного дитинства тих, на чию долю випало випробування хворобою вже у такому ніжному віці. Ми обов’язково продовжимо цю доброчинну ініціативу під час наступних книжкових фестивалів», - зазначила вона.