На Житомирщині 14-річна дівчинка винесла з вогню 3-х дітей

В селі Броницька Гута Новоград-Волинського Житомирської області 14-річна дівчинка винесла з вогню трьох дітей, в той час коли матір була у клубі.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби ДСНC у Житомирській області Ірина Романюк, свій героїчний вчинок учениця 9-го класу Броницькогутянської загальноосвітньої школи Наталія Потайчук здійснила у ніч на 1 червня.

31 травня о 23:40 на пункт зв’язку 10 державної пожежно-рятувальної частини міста Новоград-Волинський надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Броницька Гута.

Диспетчер передав інформацію про пожежу водію-пожежному місцевої пожежної охорони. Пожежу загасили на початку першої ночі 1 червня.

При перевірці факту пожежі рятувальники та правоохоронці встановили, що господаркою будівлі є 44-річна безробітна, яка проживає сама із трьома дітьми 2001, 2004 та 1998 років народження, зловживає алкоголем та має постійні конфлікти з односельцями.

Напередодні пожежі до неї прийшла подруга разом з 7 річною донькою.

За словами сільського голови Броницької Гути, у той день подруги вживали алкогольні напої, а під вечір пішли до місцевого клубу, залишивши без нагляду у будинку трьох малолітніх дітей.

Старша дочка багатодітної матері Наталія, повернувшись із прогулянки, виявила, що від запаленої на столі свічки загорілись матраци, ковдра та інші домашні речі.

Наталія збудила дітей, які вже спали, та вивела їх на подвір’я. Згадавши, що у палаючому будинку залишилися документи, вона повернулася туди та винесла разом з документами теплий одяг для дітлахів. Після цього дитина розшукала свою матір та сповістила її про те, що сталося.