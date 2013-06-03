У Києві 4 пляжі отримали паспорти готовності

У Києві 4 міські пляжі із 11 отримали паспорти готовності.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на генерального директора комунального підприємства «Плесо» Павла Походія.

Таким чином вже дозволено купатися на пляжах: «Дитячий», «Золотий», «Райдуга» та «Чорторий».

На інших пляжах проводиться повторний аналіз води.

Очікується, що днями буде підписано паспорти готовності пляжів «Передемістна слобідка», «Венеція», «Молодіжний» та «Тельбін».

Нагадаємо, що кожен паспорт пляжу погоджується головним державним санітарним лікарем адміністративної території пляжу, представником аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах МНС України, представником територіального органу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, представником Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.

Перед погодженням паспорту на кожному пляжі обов’язково проводяться забори зразків поверхневої води, ґрунту та піску, води із фонтанчиків для питної води, для подальших лабораторних досліджень на відповідність їх чинним нормативам. Крім того, перевіряється матеріально-технічне оснащення та кадрова укомплектованість усіх 25 рятувальних постів, а також забезпечення всіма необхідними медикаментами, перев’язувальними матеріалами та дезінфікуючими засобами 23 пунктів надання першої медичної допомоги.

Загалом до літнього відпочинку на воді готується 11 міських пляжів, 14 зон відпочинку біля води та 50 водних об’єктів, у яких не рекомендовано купатися.

Як повідомляв УНІАН, раніше Походій пояснював затримку в отриманні санітарних паспортів на готовність міських пляжів підвищеним рівнем води в Дніпрі, через що неможливо було виконати всі підготовчі роботи для початку прийому відпочиваючих на цих зонах.

Під час засідання колегії міськадміністрації 27 травня голова КМДА Олександр Попов дав тиждень КП “Плесо” на завершення всіх робіт з підготовки міських пляжів до літнього сезону 2013 року.

“За тиждень не зробите, будете відповідати. Якщо не буде десяти (підписаних паспортів на пляжі), приходьте, кладіть заяву і ми на цьому, на жаль, потиснемо один одному руку”, - пригрозив тоді голова КМДА.