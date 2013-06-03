На Житомирщині блискавка вдарила у будинок

У селі Морозівка Житомирської області через блискавку, що вдарила у будинок, згорів холодильник.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, 31 травня о 03.38 на диспетчерський пульт 37 професійного пожежного посту Брусилівського району надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Морозівка цього району.

Про займання повідомила господарка будинку. Жінка ввечорі лягла спочивати та прокинулася від того, що почула запах диму та одразу зателефонувала на «101».

Як з’ясувалося, пожежа виникла через блискавку. Внаслідок чого загорівся холодильник. Рятувальники швидко впоралися із займанням і зупинили розповсюдження вогню. Але техніка відновленню вже не підлягає.