Полтавщина: однорічна дитина отруїлася бензином

У суботу, 1 червня, до Великобагачанської центральної районної лікарні з діагнозом «отруєння» доставлено однорічного малюка.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю УМВС у Полтавській області, дитина перебувала разом із батьком у гаражі. На одній з полиць вона знайшла пляшку з бензином, відкрила її й випила близько 20 грамів рідини. Зараз стан здоров`я дитини — задовільний. Міліція проводить перевірку обставин інциденту, а також закликає батьків бути уважними до дітей, не залишати їх без нагляду, тримати подалі від дітей небезпечні предмети й токсичні речовини.